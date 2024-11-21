شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.2% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 11840 نقطة، وبتداولات بلغت 5.394 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 691.437 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.158 تريليون ريال. انخفاض أسهم 131 شركة انخفضت أسهم 131 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 98، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، والإعادة السعودية، والكيميائية، وميدغلف للتأمين، وفيبكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الكابلات السعودية، وتشب، ونسيج، وأسمنت تبوك، وينساب، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 2.3%، عند 30540 نقطة، وبتداولات بلغت 148.286 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 17.394 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 63.416 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 63 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 23، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.

