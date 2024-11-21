شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس.

واستهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي طال المناطق الشرقية من مخيم البريج، والمناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، وخيمة للنازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.

