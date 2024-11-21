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استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس.
واستهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي طال المناطق الشرقية من مخيم البريج، والمناطق الشمالية والغربية من مخيم النصيرات، وخيمة للنازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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