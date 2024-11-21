شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على غزة إلى 44056 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 44056 شهيدًا، ونحو 104268مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 71 فلسطينيًا وإصابة 176بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم ينتشلوا، لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

