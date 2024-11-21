شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الغذائي» توافق لـ«المطاحن الأولى» على تصديرمنتج الدقيق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة المطاحن الأولى موافقة تتيح لها تصدير منتج الدقيق إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي الصادر في اجتماعه رقم (7).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمن القرار: الموافقة بالسماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير منتجاتها وفقاً للاشتراطات والدليل الاسترشادي المعتمد والذي استلمت الشركة نسخة منه. كما أعلنت الهيئة عن إطلاق خدمة التصدير عبر منصة "مطاحن".
وأفادت بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز مكانتها كشريك موثوق ومزود رئيسي لمنتجات حيوية ومبتكرة ذات جودة عالية وبما يدعم جهودها المستمرة نحو استغلال الفرص المتاحة لتعظيم عوائد مساهميها.
وجددت الشركة التزامها بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح من خلال تزويد المساهمين والمجتمع الاستثماري بآخر المستجدات والتطورات ذات الصلة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمن القرار: الموافقة بالسماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير منتجاتها وفقاً للاشتراطات والدليل الاسترشادي المعتمد والذي استلمت الشركة نسخة منه. كما أعلنت الهيئة عن إطلاق خدمة التصدير عبر منصة "مطاحن".
وأفادت بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم رؤيتها واستراتيجيتها لتعزيز مكانتها كشريك موثوق ومزود رئيسي لمنتجات حيوية ومبتكرة ذات جودة عالية وبما يدعم جهودها المستمرة نحو استغلال الفرص المتاحة لتعظيم عوائد مساهميها.
وجددت الشركة التزامها بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح من خلال تزويد المساهمين والمجتمع الاستثماري بآخر المستجدات والتطورات ذات الصلة.