شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": تفاقم الأزمة في غزة بسبب تأخر الوقود والطحين والان نبدء بالتفاصيل

تفاقم المعاناة في غزة

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الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن تأخر وصول الوقود والطحين إلى قطاع غزة، أدى إلى تفاقم الأزمة وترك سكان القطاع دون خبز.وأشارت إلى الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الملحة للأسر الفلسطينية.وأوضحت المنظمة الدولية، أن 7 مخابز تعمل في قطاع غزة من أصل 19 مدعومة من الجهات الإنسانية.ولفتت إلى أن 3 مخابز تعمل في مدينتي دير البلح وخان يونس، لكنها مهددة بنفاد الطحين خلال أيام قليلة.أما في شمال القطاع ومدينة رفح جنوبًا فإن المخابز مغلقة، بشكل كامل.