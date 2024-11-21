شكرا لقرائتكم خبر عن «نماء للكيماويات» تتلقى إشعارا من «التنمية الصناعية» بشأن قرض شركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة نماء للكيماويات إشعار إخطار رسمياً من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 17نوفمبر 2024م بشأن التزامها بالضمان بموجب اتفاقية القرض لشركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) إحدى الشركات التابعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تفاصيل اتفاقية القرض تشمل: قيمة القرض رقم 1501: 139,873,000 ريال، وقيمة القرض رقم 1899: 276,042,977 ريال.
وأضافت أن من ضمن التفاصيل: ضمان شركة نماء للكيماويات 100% من قيمة القرض، فيما تبلغ مدة التسوية: 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار، وفقاً لما نصت عليه المادة (13) من قانون إيرادات الدولة.
وأوضحت أن الإجرارات التي تعتزم شركة نماء للكيماويات اتخاذها: استمرارية في المفاوضات، وستستمر الشركة في المفاوضات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لبحث خطة سداد عادلة ومقبولة للطرفين للوفاء بالالتزامات والضمانات.
وأفادت بأن من ضمن الإجراءات: تقييم الأثر المالي وسوف يكون الأثر المالي لشركة نماء للكيماويات على القوائم المالية إلى: تحويل مبلغ 218,307,000 ريال قرض طويل الأجل في الجزء غير المتداول الى قرض طويل الأجل في الجزء المتداول علماً بأن مبلغ القرض طويل الأجل في الجزء غير المتداول قبل تحويل 253,550,000 ريال.
وأضافت أن بعد تحويل مبلغ 218,307,000 ريال، سينخفض إجمالي الالتزامات غير المتداولة إلى 35,243,000 ريال وسيزيد إجمالي طويل الأجل في الجزء المتداول إلى 440,993,000 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تفاصيل اتفاقية القرض تشمل: قيمة القرض رقم 1501: 139,873,000 ريال، وقيمة القرض رقم 1899: 276,042,977 ريال.
وأضافت أن من ضمن التفاصيل: ضمان شركة نماء للكيماويات 100% من قيمة القرض، فيما تبلغ مدة التسوية: 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار، وفقاً لما نصت عليه المادة (13) من قانون إيرادات الدولة.
وأوضحت أن الإجرارات التي تعتزم شركة نماء للكيماويات اتخاذها: استمرارية في المفاوضات، وستستمر الشركة في المفاوضات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لبحث خطة سداد عادلة ومقبولة للطرفين للوفاء بالالتزامات والضمانات.
وأفادت بأن من ضمن الإجراءات: تقييم الأثر المالي وسوف يكون الأثر المالي لشركة نماء للكيماويات على القوائم المالية إلى: تحويل مبلغ 218,307,000 ريال قرض طويل الأجل في الجزء غير المتداول الى قرض طويل الأجل في الجزء المتداول علماً بأن مبلغ القرض طويل الأجل في الجزء غير المتداول قبل تحويل 253,550,000 ريال.
وأضافت أن بعد تحويل مبلغ 218,307,000 ريال، سينخفض إجمالي الالتزامات غير المتداولة إلى 35,243,000 ريال وسيزيد إجمالي طويل الأجل في الجزء المتداول إلى 440,993,000 ريال.