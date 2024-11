دكتور “أوز” من نجم تلفزيونيّ إلى سياسي في إدارة ترامب، كم تبلغ ثروته؟

الدكتور محمّد أوز، اسم مألوف بفضل مسيرته التّلفزيونيّة الطّويلة، يتصدّر عناوين الأخبار مرّة أخرى، ولكن ليس بسبب مشاريعه الإعلاميّة بل بسبب ترشيحه مؤخّرًا من قبل دونالد ترامب لمنصب مدير مركز الرّعاية الطّبّيّة والخدمات الطبّيّة، ومن المتوقّع أن يتولّى “أوز” دورًا جديدًا في إدارة ترامب في الولاية الثّانية.

بينما تكثر التّكهّنات حول د. أوز وتأثيره المحتمل في الرّعاية الصّحّيّة، يشعر الكثيرون بالفضول بشأن الثّروة التي جمعها خلال حياته المهنيّة المتعدّدة الأوجه.

ينبع نجاحه الماليّ من مجموعة متنوّعة من الإنجازات.

أشهرها Oz Show، وهو برنامج تلفزيونيّ مشترك استمرّ من عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠٢٢، عزّز “أوز” مكانته كصوت موثوق به (وأحيانًا مثير للجدل) في مجال الصّحّة والعافية.

تمّ إطلاق البرنامج بدعم من أوبرا وينفري، وأحرز العديد من جوائز Daytime Emmy Awards وقدّم للجمهور نهج “أوز” الفريد في الطّبّ.

بعيدًا عن التّلفزيون، قام “أوز” بتأليف العديد من الكتب الأكثر مبيعًا، بما في ذلك سلسلة YOU التي شارك في كتابتها د. مايكل رويزن وغيره من الأعمال التي تركّز على الصحة مثل Food Can Fix It.

كما ساعدته خبرته الطّبّيّة كجراح قلب وأستاذ في جامعة كولومبيا على بناء مصداقيّته، ممّا أدى إلى أدوار مثل المؤسّس المشارك لشركة Sharecare, Inc.، وهي شركة للصّحّة والعافية.

في عام ٢٠٢٢، أعلن “أوز” عن أصول تتراوح قيمتها بين ١٠٤ و٤٢٢ مليون دولار خلال حملته الانتخابيّة في مجلس الشّيوخ في ولاية بنسلفانيا، ممّا يوضح النّطاق الواسع لثروته.

وتشمل محفظته العقاريّة عشرة منازل، ممّا يزيد من استقراره الماليّ.

ورغم أن محاولته لمجلس الشّيوخ انتهت بالهزيمة، فإن ترشيح “أوز” لدور بارز في مجال الرّعاية الصّحّيّة يشير إلى عودته إلى أعين الناس، وهذه المرّة عبر السّاحة السّياسيّة.

إنّ رحلة “أوز” من جرّاح إلى شخصيّة إعلاميّة والآن إلى صائغ سياسات محتمل للرّعاية الصّحّيّة تثبت قدرته على التّنقّل في مجالات متنوعة بنجاح.