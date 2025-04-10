هل وصل زواج جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل إلى نقطة الانهيار؟ تقرير يسلّط الضّوء

ربّما يقترب زواج جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل، الّذي دام اثنَي عشرَ عامًا، من نقطة الانهيار.

وبحسب التّقارير الأخيرة، فإنّ الزّوجَين يمرّان حاليًّا بفترة انفصال تجريبيّ، إذ يعيش كلّ نجم حياة منفصلة بشكل متزايد. وتشير مصادر مقربة من الزّوجَين إلى أنّ تيمبرليك يعاني الثّقل العاطفيّ النّاجم عن مشاكل علاقتهما، في حين تزدهر “بيل” في مسيرتها المهنيّة.

ويبدو أنّ مشاكل الزّوجَين تفاقمت بسبب الصّعوبات الّتي واجهها تيمبرليك في جولته “Forget Tomorrow”. وعلى الرّغم من شهرته، تلقّى المغنّي انتقادات لاذعة، وكانت مبيعات التّذاكر لحفلاته مخيّبة للآمال.

ويقال إنّ تيمبرليك، البالغ من العمر أربعة وأربعين عامًا، يشعر بالضّغط، خاصّة مع تزايد المسافة بينه وبين زوجته. وتقيم زوجته بيل، ثلاثة وأربعين عامًا، حاليًّا في أوروبا لتصوير فيلمها الجديد Matchbox مع زميلَيها الممثّلَين جون سينا وداناي جوريرا، بينما يختتِم تيمبرليك جولته في أميركا الجنوبيّة.

وقال مصدر لموقع “رادار أونلاين”: “إنّ حزن جاستن واضح وهو يتعامل مع العبء الثّقيل الّذي يتحمّله بانفصالهما التّجريبي”.

“بينما يتذمر من تأخر مبيعات التّذاكر والمراجعات القاسية من النّقّاد في جولته. تعيش جيسيكا أفضل حياتها، محاطة بزملائها الممثّلين وتستمتع بالإثارة التي يوفّرها مشروع تمثيلي جديد.

يبدو أنّ سعادتها الجديدة قد عمّقت الهوّة بينهما، ممّا جعل جاستن يشعر بعزلة أكبر من أيّ وقت مضى. يهمس المقرّبون أنّ الوقت قد حان ليتحدّثا بجدّية عن مستقبلهما، فانفصالهما قد يكون فوق طاقتهما.

إنّ مشاكل الزّوجَين ليست جديدة على الإطلاق. في عام ٢٠١٩، واجهت علاقتهما ضربة قويّة عندما تمّ تصوير تيمبرليك وهو يتقرّب من زميلته في البطولة، أليشا واينرايت. ورغم اعتذاره العلنيّ، فإنّ الحادثة شكّلت لحظة محوريّة في زواجهما.

وعلى الرّغم من جهود المصالحة، بما في ذلك ولادة ابنهما الثّاني، فينياس، فإنّ علاقتهما استمرّت في مواجهة التّحدّيات، بما في ذلك اعتقال تيمبرليك في عام ٢٠٢٤ بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

ويتناقض تركيز بيل على مسيرتها المهنيّة، وخاصّة مع مشاريع التّمثيل الجديدة، مع صراعات تيمبرليك. ويقول المطّلعون إنّ الانفصال لم يؤدِّ إلّا إلى توسيع الفجوة بينهما، ممّا جعل تيمبرليك يشعر بمزيد من العزلة في حين تتمتّع بيل بنجاح جديد في حياتها المهنيّة.

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وبينما يواجه الزّوجان هذه المشاكل المتزايدة، يبقى السؤال: هل سيتمكّنان من المصالحة، أم أنّ زواجهما يتّجه نحو الطّلاق الحتميّ؟