ديوانية القلم الذهبي تفتح نقاشًا ثريًا حول “مكانة الأدب وتأثيره”

استضافت ديوانية القلم الذهبي مساء أمس (الأربعاء) لقاءها الأسبوعي بعنوان “مكانة الأدب وتأثيره”، حيث اجتمع عدد من الأدباء والمثقفين والنقاد في جلسة حوارية ثرية ناقشت قيمة الأدب في بناء الوعي ودوره في تشكيل هوية الشعوب، وتأثيره الفكري على المجتمع.

وتطرق النقاش للدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في دعم الحركة الأدبية والفنية، سواء من خلال المبادرات الحكومية المتعددة أو الحضور السعودي المتزايد في المحافل الدولية، والذي أسهم في نقل الصورة الحقيقية لثراء الأدب والفنون السعودية للعالم.

وتداول الحضور أمثلة من تجارب أدبية محلية أصبحت اليوم تُدرّس وتُترجم وتُعرض خارج حدود المملكة، مشيرين إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التأثير الأدبي عالميًا.

وأشاد الحضور بمبادرات الهيئة العامة للترفيه الداعمة لقطاعات عديدة ومنها الأدب الذي حظي باهتمام كبير من خلال دعم العروض المسرحية في “موسم الرياض” والاهتمام بالرواية في جائزة القلم الذهبي ودعم السينما من خلال أستوديوهات الحصن BigTime ومؤخراً ديوانية القلم الذهبي التي تشكل نقلة نوعية في تهيئة بيئة جاذبة للمبدعين من الأجيال والاهتمامات الأدبية المختلفة، لاسيما وأن اللقاءات اليومية أصبحت ضمن اهتمام الأدباء والمثقفين وصنعت في وقت قياسي تأثيراً كبيراً ساهم في عقد شراكات متعددة بين المنتجين والناشرين من جهة والمؤلفين من جهة أخرى.

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وتأتي هذه اللقاءات ضمن رسالة ديوانية القلم الذهبي في تنمية الحوار الثقافي، وتحفيز الإبداع، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المعرفة بين المهتمين بالشأن الأدبي والمعرفي.