اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان

0 نشر
0 تبليغ

حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القرار الأميري رقم 6 لسنة 2025 بشأن تعيين سيف أحمد مصبح السويدي مديراً عاماً لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة عجمان.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.

 ويملك السويدي خبرة عملية تزيد عن 29 سنة في خدمة حكومة دولة الإمارات، حيث انضم إلى الحكومة الاتحادية في عام 1994، وتولى عدة منصاب ليكون مسؤولا عن تأسيس أول نموذج لمركز خدمة اتحادي وفق معايير حقوق الامتياز العالمية..ومنها واصل التدرج الوظيفي ليتولى منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية عام 2016 ووكيل الوزارة لشؤون التوطين عام 2022.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا