خاص لـ الخليج 365 آيدا القصي: مهرجان أفلام السعودية في كل عام يبهرنا وجديدي القادم مسلسل أكشن 10 حلقات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - وصفت الفنانة آيدا القصي مهرجان أفلام السعودية بأنه متجدد ومبهر، وقالت لـ الخليج 365 أثناء تواجدها في افتتاح المهرجان: "جداً سعيدة بوجودي اليوم بهذا المحفل وفي كل عام يكون أفضل وأجمل من السابق ويبهرنا بما يقدمه من نشاطات وفعاليات، كذلك سعيدة أن أكون بين أهلي وناسي وبين صناع الأفلام السعودية لأكتسب كل جديد وخبرات وآراء تدور فيما بيننا".

وواصلت آيدا القصي قائلة: "طموحي بالمهرجان أن أشاهد أكبر عدد من الأفلام التي تعرض، وكذلك أتعرف إلى أكبر عدد من صناع الأفلام السعودية".

آيدا القصي تتتحدث عن أصداء عملها الرمضاني وعن جديدها

وكشفت آيدا القصي عن الأصداء المرضية لعملها الذي عُرض في رمضان وهو مسلسل "يوميات رجل عانس" مع الفنان إبراهيم الحجاج وقالت: "سعيدة بالعمل وأصداء وتفاعل المشاهد معه والحمدلله أن العمل لاقى النجاح والرضا لدى المشاهد وهذا المهم".

وعن جديدها القادم قالت آيدا القصي: "لديّ عمل جديد، وهو مسلسل أكشن يتكون من 10 حلقات لكن لم يسمح لنا الحديث عنه بإسهاب إلى أن ينتهى ويتم لنا السماح، كذلك أحضر لفيلم سينمائي جديد الفترة القادمة". ووجهت كلمة إلى جمهورها وقالت لهم: "جمهوري أحبكم وأحب كل شخص يشجعني بالسوشيال ميديا ويتابعني وأقول لهم من الأعماق شكراً".

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آخر أعمال عُرضت لـ آيدا القصي

وكانت آخر أعمال عُرضت للفنانةهو فيلم سينمائي بعنوان "إلى ابني"، وتدور أحداث العمل حول "فيصل" المواطن البريطاني من أصل سعودي، والذي يعيش في "لندن" مع ابنه "آدم"، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يقرر "فيصل" ترك عمله والعودة إلى المملكة السعودية رفقة ابنه، فتمثل العودة صداماً بين "فيصل" ووالده الذي كان يرفض سفره بالماضي وتحدث الكثير من الأحداث التي تقلب هذا الصدام ويتحول إلى شئء آخر، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الفنان ظافر العابدين، ومن بطولة الفنان ظافر العابدين، إبراهيم الحساوي، سمر ششة،، خيرية نظمي، سارة اليافعي.

وأيضاً مسلسل "يوميات رجل عانس"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة الفنانين إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.

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