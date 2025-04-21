استعراض "روبو تاكسي" في معرض المركبات الكهربائية بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعرض شركة "أوتوغو" المتخصصة في حلول التنقل الذكي التابعة لـ "كينتسوجي القابضة" التي تتخذ من الإمارات مقراً لها نموذجها من سيارة الأجرة ذاتية القيادة "روبو تاكسي" وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية، "EVIS" بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي والذي انطلق اليوم في مركز "أدنيك" أبوظبي ويستمر إلى 23 أبريل الجاري .

وتسلط "أوتوغو" الضوء على الجيل السادس من مركبات "روبو تاكسي" (RT6) خصيصًا لخدمات النقل ذاتي القيادة، وذلك في إطار التجارب التشغيلية النشطة التي تُجرى حالياً في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، حيث يتم اختبار "روبو تاكسي" في ظروف واقعية على طرقات أبوظبي . ويتيح المعرض منصة استراتيجية لعرض التقدم الذي أحرزته "أوتوغو" في هذا المجال، والتواصل مع الجهات المعنية، وإبراز رؤية أبوظبي الرامية إلى ريادة قطاع التنقل الذكي على مستوى المنطقة.

وقال شون تيو، المدير العام لشركة "كينتسوجي القابضة": "إن معرض EVIS يعد ملتقى لأهم الأصوات المؤثرة في قطاع النقل على مستوى المنطقة، ومشاركتنا إلى جانب مركز النقل المتكامل تجسّد التزامنا بإعادة رسم ملامح مستقبل التنقل الذكي، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في طليعة هذا التحول النوعي".

وتأتي سيارة "روبو تاكسي" ضمن نموذج أعمال "الروبوتات كخدمة" "RaaS" الذي تتبناه "وتوغو"، ويركز على توظيف الحلول الذكية ذاتية التشغيل في قطاعات النقل والتوصيل والنظافة العامة والاستجابة السريعة.

وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية أبوظبي الطموحة في أن تكون حاضنة عالمية لتقنيات المدن الذكية وحلول التنقل من الجيل المقبل.