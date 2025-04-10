من سيلعب شخصية سمير صبري في النسخة الجديدة من فيلم “البحث عن فضيحة”؟

إنضمّ الممثّل المصريّ شريف رمزي إلى فريق عمل النّسخة الجديدة من فيلم “البحث عن فضيحة” الّذي سيقدّمه المخرج رامي عادل إمام بنسخة جديدة وعصريّة وسيقوم ببطولته الممثّلان هشام ماجد وهنا الزّاهد.

يقدّم شريف رمزي، في الفيلم دورًا مستوحى من الشّخصيّة الّتي أدّاها الممثّل الرّاحل سمير صبري في النّسخة الأصليّة من الفيلم عام ١٩٧٣، لكن بطريقة معاصرة وبإسلوبه الفنّيّ الخاصّ.

يُذكر أنّ المخرج رامي إمام سبق أن صرّح والده الممثّل عادل إمام، أبدى حماسته لإعادة تقديم الفيلم، مؤكّدًا أنّ تطور التّقنيّات وأساليب السّرد تسمح بإعادة تقديم الأعمال الكلاسيكيّة بشرط وجود رؤيا جديدة تميّز المعالجة.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هشام ماجد وهنا الزّاهد وشريف رمزي، باقة من الممثّلين الّذين يتِمّ حاليًّا التّعاقد معهم.

بينما تولى مهمة كتابة السّيناريو والحوار كلّ من جورج عزمي، محمّد أديب ومحمّد عبد الباري.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تجدر الإشارة إلى أنّ النّسخة الأصليّة من الفيلم صدرت في العام ١٩٧٣ وجمعت الممثّلين:عادل إمام، سمير صبري، ميرفت أمين، يوسف وهبي، أحمد رمزي وغيرهم والإخراج لنيازي مصطفى.