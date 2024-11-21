شكرا لقرائتكم خبر عن وفقًا لكود الطرق السعودي.. "الطرق" توضح معايير مطبات السرعة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أهم الشروط

كود الطرق السعودي

الدمام - شريف احمد - أوضحت الهيئة العامة للطرق معايير وضع مطبات السرعة وفقاً لكود الطرق السعودي، والتي يتم وضعها بهدف تقليل سرعة المركبات بما يسهم في الحفاظ على مستوى السلامة.وأوضحت الهيئة أنه يحظر تركيب مطبات السرعة على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق، إضافة لأهمية إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعلية المطبات في تهدئة السرعة.وأكد الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي أكد على حظر وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/ ساعة، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد سرعتها عن 30 كم/ ساعة.كما أكدت الهيئة أن ارتفاع المطبات يتراوح بين 70 و90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها عن 30 كم/ ساعة.الجدير بالذكر أن كود الطرق السعودي يسهم في توحيد كافة معايير الطرق في المملكة، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وتم إطلاقه مؤخراً بشكل استرشادي حتى نهاية العام الجاري 2024م؛ حيث سيكون الكود ملزم للتطبيق للجهات الحكومية على المشاريع الجديدة اعتباراً من 1/1/2025م؛ فيما سيكون ملزم على الشركات الخاصة اعتباراً من 1/6/2025م.