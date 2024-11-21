شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العمروسي يهدي تكريمه بمهرجان شرم الشيخ المسرحى للفنانة مى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الفنان الشاب محمد العمروسي بدرع الشباب، وذلك خلال حفل ختامه الذي أقيم اليوم بقصر ثقافة شرم الشيخ، وأهدى العمروسي تكريمه لزوجته المستقبلية الفنانة مي فاروق.

وبدأ الحفل الذي قدمته الفنانة السورية مروة الأطرش، بفيلم تسجيلي عن فعاليات الدورة التاسعة، ثم تم عرض فيديو كليب هنغني غناء سيرا أحمد ومصطفى يزن، ومن ألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي.

وكان قد حضر حفل الختام لفيف من الفنانين المصريين والعرب ومنهم الفنان أحمد وفيق، الفنان محمد العمروسي، والفنان مفيد عاشور، والفنانة منال سلامة، والمخرج عصام السيد، والفنان أحمد بو رحيمة من الإمارات، والفنان أحمد الرواس من سلطنة عمان، والفنان عماد الشنفري من سلطنة عمان، وغيرهم.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.