شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها العادية الـ24 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية الرابعة والعشرون خلال الفترة من 24-28 نوفمبر 2024 الحالي في جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.
وستخصص الدورة الـ24 للنقاش حول”الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان”، وسيعقب حفل الافتتاح مناقشة حول موضوع الدورة، وسيلقي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، السفير طلال خالد سعد المطيري، والمدير العام لمركز سيسريك، السيدة زهرة زومروت سلجوق والمديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، البروفسور نورة بنت زيد الرشود، كلماتهم الافتتاحية.
كما سيشارك في المناقشات التي ستجرى على مدار يوم، كامل خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
ستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع الخبراء والأطراف المعنية حول مراجعة الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها، كما تهدف المناقشة أيضا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز الحق في الصحة.
تعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 25-28 نوفمبر 2024 في مقر الهيئة بجدة، حيث ستجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند.
كما ستعقد الهيئة أيضًا الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية.
وستخصص الدورة الـ24 للنقاش حول”الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان”، وسيعقب حفل الافتتاح مناقشة حول موضوع الدورة، وسيلقي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، السفير طلال خالد سعد المطيري، والمدير العام لمركز سيسريك، السيدة زهرة زومروت سلجوق والمديرة التنفيذية لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، البروفسور نورة بنت زيد الرشود، كلماتهم الافتتاحية.
كما سيشارك في المناقشات التي ستجرى على مدار يوم، كامل خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
مراجعة السياسات
ستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع الخبراء والأطراف المعنية حول مراجعة الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها، كما تهدف المناقشة أيضا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز الحق في الصحة.
تعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 25-28 نوفمبر 2024 في مقر الهيئة بجدة، حيث ستجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند.
كما ستعقد الهيئة أيضًا الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية.