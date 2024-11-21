حظر الأسلاك والأنابيب.. 15 شرطًا جديدًا لـ «المختبرات الغذائية»

حظرت وزارة البلديات والإسكان تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المختبرات الغذائية، أو بشكل ظاهر على السطح.

وحددت الوزارة، الاشتراطات البلدية للمختبرات الغذائية، عبر منصة "استطلاع"، وألزمت الوزارة المرخص له بأن يكون النشاط، ضمن المباني التجارية بشرط ألا يوجد خطر في طبيعة عمل هذه المختبرات، وألا تسبب تلوثا سمعيا أو بيئيًا أو تشوهًا بصريًا.

المختبرات الغذائية في السعودية

واشترطت أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مقاومة للرطوبة، مقاومة للحريق، وقابلة للتنظيف، وأن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.

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وشددت على تركيب كاميرات أمنية، وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني، والالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة، وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.

وأوصت بالحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المختبر/المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة .

توفير أوعية النفايات

وأكدت توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم، وتزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية، وتفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية، والتأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل المختبر / المنشأة .

ونصت اللائحة على أنه في حال في حال وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يوصى بمراعاة متطلبات منها الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات، وتوفير صابون الأيدي، وتوفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف، وتوفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.

وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة .

الأنظمة والتعليمات

وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما رُخص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد .

ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق المختبر أو المنشأة، وفي حالة إغلاق المختبر أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتحه لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط .

وسمحت اللائحة بتركيب لوحة أو ملصق دعائي، على واجهة المختبر أو المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.