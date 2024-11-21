شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الوطني للعمل.. ورشة عمل عن جودة البيانات لبعض جامعات وكليات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المرصد الوطني للعمل (NLO) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، ورشة عمل بعنوان: "جودة بيانات جامعات وكليات المملكة"، حيث استضاف المرصد نخبة من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة؛ بهدف التعريف بالمرصد الوطني للعمل واستعراض تقرير خريجي الجامعات، إيمانًا بأهمية تعزيز الشراكة ووضع أطر التعاون المستقبلي والتكامل مع الجامعات والكليات بالمملكة في مجال تبادل البيانات كونها أهم محركات سوق العمل السعودي.

وافتتح الورشة الدكتور محمد غروي المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل بكلمة رحّب فيها بممثلي الجامعات والكليات من مختلف مناطق المملكة، وأشار فيها إلى أهمية تحسين جودة البيانات في المنتجات والتقارير الصادرة عن المرصد، الأمر الذي يعد عاملًا رئيسيًا في رفع فرص موائمة برامج وخطط الجامعات بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية؛ لتتناسب مع تطلعات وتوجهات القيادة قي تحقيق مرتكزات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. جهود تحسين جودة البيانات واستعرضت الورشة أبرز الجهود التي يبذلها المرصد الوطني للعمل في تقييم وتحسين جودة البيانات بالإضافة إلى دور الجامعات والكليات في المساهمة رفع مستوى جودة البيانات للعمل من خلال استعراض تقرير جودة البيانات الخاص بالمرصد الوطني للعمل.

ومن الجدير بالذكر، أن المرصد الوطني للعمل يعمل على عقد ورش العمل الدورية باستضافة نخبة من المختصين والمهتمين في المجالات ذات العلاقة بسوق العمل، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المرصد في دعم التحول الاستراتيجي لسوق العمل كونه المصدر الرئيسي والموثوق ومرئيات سوق العمل بالمملكة.