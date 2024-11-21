هولندا: جاهزون لاعتقال نتانياهو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أمستردام: تتواصل ردود الفعل العالمية عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، ظهر الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

فقد أكد وزير خارجية هولندا، حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية ، أن هولندا سوف تنفذ التعليمات، وإذا هبط نتانياهو أو غالانت، فسوف يتم اعتقالهما"، بحسب ما قاله وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن مذكرة التوقيف "ستكون متوافقة مع قوانين المحكمة"، لكنه رفض القول ما إذا كانوا سيعتقلون نتنياهو أو جالانت إذا دخلا البلاد.

وعندما سُئل كريستوف ليموين خلال مؤتمر صحفي عما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال إنها مسألة معقدة من الناحية القانونية، وقال "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية ولن أعلق عليها اليوم".

فيما وعد وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب باعتقال نتنياهو أو جالانت إذا حاولا دخول هولندا، بحسب ما ذكرت صحيفة دي تليغراف الهولندية.

وقال الوزير "إن هولندا تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وأنا أتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة. ولا أستطيع أن أعمل كوزير للخارجية بهذه الطريقة. إن تسريب المعلومات من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على أمن بلادي".

حماس ترد على مذكرة الاعتقال

رحبت حركة حماس، الخميس، بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقالت حماس في بيان لها "نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع دائرة المحاسبة والمساءلة لتشمل كافة قيادات الاحتلال المجرمة".

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، وهي منتقدة لإسرائيل وسياساتها :"بينما يستعد المجتمع الدولي للتداعيات المحتملة، يجب أن نعمل معا للحفاظ على شعلة المساءلة مشتعلة، نداء العدالة ينمو بقوة".

موقف الاتحاد الأوروبي

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.