شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسهم مجموعة أدانى الهندية بعد إدانة رئيسها بالفساد فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هوت أسهم مجموعة أدانى الهندية اليوم الخميس، بعد إدانة رئيسها الملياردير جوتام أدانى، فى محكمة فيدرالية بنيويورك بتقديم رشاوى لمسؤولين هنود فى مقابل حصوله على عقود بمليارات الدولارات فى مجال محطات توليد الطاقة الشمسية، وقام بإخفائها عن بنوك ومستثمرين في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم شركة "أدانى انتربرايز" الرائدة في المجموعة الهندية بنسبة 23% .. كما انخفضت شركة أداني "جرين إنيرجي"بنسبة 18.95% وانخفض سهم أداني للطاقة بنسبة 20%، وخسرت شركة أداني باور 14.48%، وانخفض سعر سهم أداني بورت بنسبة 20%، بينما خسر ذراع التجزئة للمجموعة أداني ويلمر 10%.

إضافة الى انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسية المستخدمة في بورصة نيودلهي والذي يقيس 50 من أسهم الشركات الهندية الأكثر ربحية في 12 قطاعًا.

وقد اتُهم أداني، إلى جانب اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة أداني جرين إنيرجي المحدودة -ابن أخيه ساجار أداني، بالإضافة الى وفينيت جاين- بتضليل المستثمرين الأمريكيين والدوليين بشأن إلتزام الشركة بمعايير مكافحة الفساد أثناء جمع أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع الطاقة.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن القطب المالي البارز اتهم في محكمة في بروكلين بدعاوى تشمل الغش والإحتيال في الأوراق المالية بالتعاون مع سبعة من مديري الأعمال، بما فيهم ابن أخيه ساجار أداني.

وتبلغ ثروة أداني، 62 عاما 69.8 مليار دولارتقريبا وفقا لمجلة فوربس، مما يجعله في الترتيب 22 لقائمة أغنياء العالم، وثاني أغنى شخص في الهند خلف رئيس شركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني.