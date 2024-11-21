الإصابة تبعد الألماني أونداف حتى نهاية السنة

الرياص - اسماء السيد - برلين : سيغيب لاعب وسط شتوتغارت الهجومي دنيز أونداف عدة أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر، بحسب ما أعلن ناديه الألماني الخميس في بيان.

وغاب أونداف (28 عاما) عن النافذة الدولية الأخيرة التي خاضها منتخب ألمانيا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، بعد تعرضه لتمدد عضلي في فخذه الأيسر قبل أسبوعين خلال الخسارة ضد أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وبعد عودته إلى التمارين، تعرض لإصابة جديدة الأربعاء. وأظهرت صورة بالرنين المغناطيسي تمزقا عضليا في باطن فخذه الأيسر، ستبعده عن الملاعب "في الأسابيع المقبلة" بحسب ما أوضح شتوتغارت.

تحدث مدربه سيباستيان هونيس في مؤتمر صحافي عن إمكانية غيابه حتى نهاية 2024 "هذه التكهنات، لكن يجب أن تحصل الكثير من الأمور الجيدة كي يعود إلى الملعب هذه السنة".

ويلتقي شتوتغارت مع متذيل الترتيب بوخوم السبت، ثم يحل على النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

أونداف الذي حل رابع أفضل هداف في الدوري الموسم الماضي (18) عندما قاد فريقه إلى وصافة الدوري، سجل حتى الآن خمسة أهداف في تسع مباريات هذا الموسم في البوندسليغا.