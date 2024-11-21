شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادى هدفه تعظيم العائد من أصول الدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن صندوق مصر السيادي، دوره الأساسي تعظيم العائد من أصول الدولة، وجزء من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة، وعن برنامج الطروحات سيتم إدارته بشكل منفصل.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة بصلاح سالم، أنه سيتم التوسع في منح الرخصة الذهبية، ولكن هدفي هو أن تكون كافة الرخص هي رخص ذهبية يتم استخراجها بسهولة ويسر بتقليل وتيسير الإجراءات.

وأشار المهندس حسن الخطيب، إلى أن مصر لديها تنافسية شديدة، وعمليات الإصلاح المالي والهيكلي والتجاري تعمل على زيادة تنافسية مصر أمام دول العالم.

وأكد الوزير على أن الحكومة تعمل على رفع الصادرات المصرية إلى 145 ونرى أن هذا المستهدف يمكن تحقيقه، مؤكدًا على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات المختلفة وعلى رأسها وزراة الصناعة والنقل، وأثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وترحيبه بهذا التعاون وتقديم كافة الدعم له.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف الأساسي في هذه الفترة تقليل التضخم، لمصلحة المستهلكين.



