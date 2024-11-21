أعلنت الشّرطة في اسكتلندا، "توقيف ثلاثة رجال وإخلاء محطّة حافلات، بعد استدعاء وحدة لإزالة المتفجّرات تابعة للبحريّة، لفحص عنصر مشبوه محتمَل".
وأوضحت أنّ "محطّة حافلات بوكانان في وسط مدينة غلاسكو، ثاني كبرى المدن في اسكتلندا، أغلقت قرابة السّاعة الأولى بعد الظّهر (13,00 بتوقيت غرينتش)، مشيرةً إلى أنّ وحدة إزالة المتفجّرات ما زالت "في مكان الحادث، والتّحقيقات مستمرّة".
وقد فُرض طوق أمني كبير مع إغلاق شوارع محيطة بمحطّة الحافلات.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء محطة حافلات في اسكتلندا وتوقيف 3 أشخاص بعد اشتباه بوجود متفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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