أشارت وزارة الخارجيّة الإماراتيّة، إلى أنّ "وزير الخارجيّة عبدالله بن زايد آل نهيان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بعدد من القضايا الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك".
وأوضحت في بيان، أنّ "الوزيرَين استعرضا تطوّرات الأوضاع في منطقة الشّرق الأوسط، وجهود المجتمع الدّولي للتّوصّل إلى وقف مستدام لإطلاق النّار، بما يسهم في حماية أرواح المدنيّين كافّة، وتعزيز الاستجابة الإنسانيّة لاحتياجات المدنيّين في قطاع غزة"، لافتةً إلى أنّهما "بحثا أيضًا بالتّطوّرات في لبنان، إضافةً إلى الأوضاع في السّودان وتداعياتها الإنسانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية الإمارات وأميركا بحثا بالتطورات في لبنان والجهود لتوصل لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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