تجدد الاشتباكات على محور شمع إثر تصدي المقاومين لمحاولة تقدم جديدة تقوم بها قوة إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع باتجاه البياضة.

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