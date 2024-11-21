الرئيس عون أمل في أن تتطور محادثات وقف إطلاق النار لتحصل هدنة وبعدها السلام

وجّه الرئيس السابق ميشال عون رسالة إلى المنتشرين في عيد الاستقلال، أشار فيها إلى أن "لبنان الذي نحبه يتعرض للتدمير وهذا الأمر أدى إلى تهجير قسم من اللبنانيين وقتلهم". وأكد أنه "يجب أن نحافظ على العيش المشترك مهما كان الخطأ جسيماً".

وأردف "نحن بحال حزن وسنعيد عيد الاستقلال في هذه الأجواء ولكن هذا الأمر سيعطينا الامل، هذا الامل الذي لم افقده يوماً وبقي معي حتى استطعنا نيل السيادة والحرية والاستقلال".

ورأى الرئيس عون " أننا سنزرع الامل مجدداً في القلوب، ونأمل أن تتطور محادثات وقف إطلاق النار لتحصل هدنة وبعدها السلام".