اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانها "تُعمّم بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: ايفا عباس غندور (مواليد عام 2006، لبنانيّة)، والتي غادرت مكان إقامتها الكائن في الجديدة- محلّة الرويسات حوالي الساعة 23،30 من تاريخ 20/11/2024، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن عممت صورة المفقودة ايفا غندور والتي غادرت منزلها في الجديدة- محلّة الرويسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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