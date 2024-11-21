مبادرة جديدة لمكتب السيستاني في لبنان لمساعدة مرضى النازحين

اعلن مكتب السيد السيستاني في لبنان في بيان، انه" بالتزامن مع تقديم المساعدات المادية لغالبية العوائل المتعففة الكريمة المقيمة في مراكز النزوح في لبنان جراء الاعتداءات الاسرائيلية والتي شملت عشرات الالاف منها. يتقدم مكتب سماحة السيد السيستاني في لبنان بمبادرة جديدة وهي مساعدة مرضى النازحين على كافة الأراضي اللبنانية الذين يحتاجون إلى عمل طبي في المستشفيات وسيعلن عن استمارة إلكترونية يملأها المريض الذي يريد الاستفادة من هذه المساهمة عبر الهاتف الجوال".

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