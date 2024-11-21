قوى الأمن: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى قبرص وتوقيف صاحب الشحنة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، عن قيام أحد المطلوبين بالتّحضير لإرسال شحنة مخدّرات من ​لبنان​ إلى ​قبرص​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمّ ضبط الشّحنة أثناء التّحضير لشحنها، وهي عبارة عن "فرن مناقيش". وبعد الكشف عليه، عُثِرَ بداخله على كميّة 28 كلغ من حبوب ​الكبتاغون​ المخدِّرَة".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بعد المتابعة، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد مكان صاحب الشّحنة، حيث تمّ توقيفه بكمين مُحكم، وتبيّن أنّه يُدعى: "ج. ع." (مواليد عام 1957، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات، ويعمل في مجال الحدادة والتّلحيم"، لافتةً إلى أنّ "بعد مداهمة منزله ومشغله، تمّ ضبط كميّة أخرى من حبوب الكبتاغون المخدّرة بزنة 25 كلغ، كان يُحَضِّر لتهريبها عبر فرن آخر، وبلغت الكميّة الإجماليّة للكبتاغون المضبوط نحو 300 ألف حبّة".

وذكرت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وخُتِمَ المشغل بالشّمع الأحمر، وضُبِطَت سيّارته، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ أحد معاونيه، بناءً على إشارة القضاء المختص".