الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير مسيّرتَين أوكرانيتَين فوق مقاطعتي روستوف وفولغوغراد

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في بيان، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمة إرهابيّة باستخدام طائرات مسيّرة ضدّ منشآت داخل أراضي روسيا"، موضحةً أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة، اعترضت ودمّرت طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيّتَين فوق أراضي مقاطعتَي روستوف وفولغوغراد".

بدوره، أشار القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الرّوسيّة، يوري سليوسار، إلى أنّ "خلال اللّيل، دمّرت وسائل الدّفاع الجوّي طائرةً مسيّرةً في منطقة مياسنيكوفسكي التّابعة للمقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض، وتواصل قوّات الدّفاع الجوذي عملها".