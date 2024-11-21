أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجمة إرهابيّة باستخدام طائرات مسيّرة ضدّ منشآت داخل أراضي روسيا"، موضحةً أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة، اعترضت ودمّرت طائرتَين مسيّرتَين أوكرانيّتَين فوق أراضي مقاطعتَي روستوف وفولغوغراد".
بدوره، أشار القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الرّوسيّة، يوري سليوسار، إلى أنّ "خلال اللّيل، دمّرت وسائل الدّفاع الجوّي طائرةً مسيّرةً في منطقة مياسنيكوفسكي التّابعة للمقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض، وتواصل قوّات الدّفاع الجوذي عملها".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير مسيّرتَين أوكرانيتَين فوق مقاطعتي روستوف وفولغوغراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.