شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3745 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع سعر المعدن النفيس أمس. سعر الذهب اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في مصر، 4280 جنيها للبيع، و4262.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس في مصر، 3923.25 جنيه للبيع، و3907.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر، 3745 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في مصر، 3210 جنيها للبيع، و3197.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في مصر، 2496.75 جنيه للبيع، و2486.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس في مصر، 2140 جنيها للبيع، و2131.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29960 جنيها للبيع، و29840 جنيها للشراء.