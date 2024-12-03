شكرا لقرائتكم خبر عن جراف السويسرية: اهتمام دقيق بتصنيع أجزاء ماكينات الغزل للمصانع المصرية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

‏كشفت سيمون جيكر، مدير التسويق بشركة جراف Graf السويسرية- التي توارد أجزاء مكونات الغزل والنسيج للمصانع الوطنية المصرية والقطاع الخاص المصري والعالمي - أن هناك اهتماما على أعلى مستوى لتصنيع تلك الأجزاء وبأعلى جودة لتوريدها للمصانع، ولاسيما المصانع المصرية التي ستعيد صناعة الغزل والنسيج مجددا إلى مصر، خاصة أن مصر تمتلك تاريخا طويلا في صناعة الغزل وتمتاز بالأقطان طويلة التيلة الاجود .

‏وتنفذ الحكومة مشروعا واعدا، لتطوير مصانع الغزل والنسيج حيث من المنتظر افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم مطلع الشهر المقبل، وهو مصنع غزل 1 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهو المصنع الثاني بعد تشغيل مصنع 4 في نفس الشركة.

أضافت Simone joker في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من مدينة زيورخ السويسريه خلال جولة تفقدية للمصانع التابعة لشركة ريتر Rieter العالمية، أن هناك اهتماما كبيرا جدا بمتابعة حالة الماكينات وتقديم الدعم الفني في أكثر من 60 دولة حول العالم من بينها مصر من خلال نوبلتكس.

ولفتت إلى أن شركة Graf هو المورد لأمشاط آلات الغزل القصيرة والطويلة التيلة، وكذلك للمنتجين وبناة الآلات لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة، أضافت أن الحرص علي الجودة عامل أساسي لضمان تطور الصناعة .

ويضع المستوى العالي من التكامل الرأسي لشركة Graf ومواقع التصنيع الخمسة في جميع أنحاء العالم الأساس للجودة والأداء الفائقين لمنتجات Graf من أجل جعل العملاء أكثر نجاحًا في أنشطة معالجة الألياف الخاصة بهم. تعد شركة Graf + Cie AG، التي يقع مقرها الرئيسي في رابرزويل (سويسرا)، شركة تابعة لمجموعة ريتر.