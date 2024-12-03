شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض داو جونز.. موقف مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 56ر128 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 00ر44782 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 77ر14 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 15ر6047 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 78ر185 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 95ر19403 نقطة.