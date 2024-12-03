الاقتصاد

انخفاض داو جونز.. موقف مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 56ر128 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 00ر44782 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 77ر14 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 15ر6047 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 78ر185 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 95ر19403 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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