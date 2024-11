ما هو سبب وفاة نجم “طرزان” عن عمر يناهز ستّة وثمانين عامًا؟

توفّي رون إيلي، الذي اشتهر بلعب دور طرزان في المسلسل التّلفزيونيّ في السّتّينات، في التّاسع والعشرين من سبتمبر ٢٠٢٣ عن عمر يناهز السّتّة والثّمانين عامًا.

وبعد أقلّز من شهرين تمّ الإعلان في السّاعات الماضية عن سبب رحيله بسبب مرض القلب وفقًا لشهادة الوفاة.

وجاءت هذه الأخبار بعدما أعربت كيرستن إيلي في منشور عاطفيّ على موقع إنستغرام عن ألم فقدان والدها، واصفة إيّاه بالبطل والرّجل ذي التّأثير الإيجابيّ الكبير.

ولد إيلي في لوس أنجلوس عام ١٩٣٨، وبدأ مسيرته المهنيّة في السّينما والتّلفزيون في الخمسينات من القرن الماضي، لكنّه اكتسب شهرة عالميّة في عام ١٩٦٦ عندما تمّ اختياره للعب دور طرزان في المسلسل التّلفزيونيّ على شبكة إن بي سي، وهو إعادة تصوّر حديث للشّخصيّة الشّهيرة التي ابتكرها إدغار رايس بوروز.

لعب إيلي دور البطولة في المسلسل لمدّة ثلاثة مواسم، وانتهى في عام ١٩٦٨. وعلى الرّغم من أنّ العرض لم يحقّق نجاحًا هائلًا، فقد أصبح شخصيّة بارزة في التّلفزيون في السّتينات.

طوال حياته المهنية، ظهر “إيلي” في العديد من البرامج التّلفزيونيّة مثل Wonder Woman، وThe Love Boat، وFantasy Island، ولعب دور البطولة في أفلام مثل Doc Savage: The Man of Bronze عام ١٩٧٥.

ومع ذلك، فإنّ دور طرزان هو الذي ترك بصمة لا تمحى على الثّقافة الشّعبيّة. كان “إيلي” معروفًا أيضًا بأنّه كاتب ومدرّب وقائد، وقد حظي بالإعجاب لنزاهته وتأثيره الإيجابيّ على الآخرين.

لم تكن حياة “إيلي” خالية من المأساة. ففي عام ٢٠١٩، قُتلت زوجته فاليري لوندين إيلي في منزلهما في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا. طُعنت فاليري حتى الموت، وفي الفوضى التي تلت ذلك، أطلقت الشّرطة النّار على نجل إيلي، كاميرون، وقتلته بعد الرّدّ على مكالمة بشأن اضطراب عائليّ.

زعمت الشّرطة أنّ كاميرون قتل والدته، ورفع إيلي دعوى قتل خطأ ضد إدارة شرطة مقاطعة سانتا باربرا. لكنّ هيئة المحلّفين حكمت لصالح الشّرطة، وخلصت إلى أنّ استخدام القوّة المميتة كان له ما يبرره.

على الرّغم من الفصول المظلمة في حياته الشّخصيّة، سيتِمّ تذكّر رون إيلي دائمًا كرجل ذي شخصيّة عظيمة وأيقونة للتّلفزيون. وسيظلّ إرثه حيًّا من خلال عمله على الشّاشة والأثر الإيجابيّ الذي تركه على من عرفوه.