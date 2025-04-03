بالصور- ١٤ ضيف شرف في فيلم سينمائي مصري واحد…اسماء النجوم ستفاجئكم

فاجأ فيلم “نجوم الساحل” جمهوره بوجود أكثر من ١٤ نجمًا كضيوف شرف ضمن أحداثه منهم احمد فهمي، دينا الشربيني، أكرم حسني، أمينة خليل، مصطفى خاطر، دكتور الفونس الذين ظهروا في العمل في اطلالات خاطفة اعجبت جمهور.

تدور أحداث الفيلم حول حفلة في الساحل ينظمها احمد داش ومايان السيد وسط قصّة حب معقدة تربط بينهما ويشاركهما الحفلة كل من علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباع، مالك عماد، تميمة حافظ وفليكس

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يأتي الفيلم من إنتاج RAW Entertainment (موسى عيسى وطارق العريان)، بالتعاون مع Film Square وSynergy Plus وThe Roof Productions. الفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال وكريم يوسف. الفيلم حقق حتى الآن إيرادات تجاوزت الـ ٤ ملايين جنيه.