“بعد قتله ألف مرّة والترويج لإعتزاله”… خوليو إغليسياس يصدر بيانًا قاسيًا

تحدّث خوليو إغليسياس الخليج 365 عدّة مرّات لمجلة Hola. ونفى المغنّي اعتزاله وأكّد أنّ صحّته جيّدة للغاية. “لقد قتلوني ألف مرّة، وأحالوني على التّقاعد نحو عشرين ألف مرّة، وأصابوني بالمرض مرّات عديدة أخرى. إنّها القصة القديمة نفسها، هذا ما قاله في تصريحات للصّحيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، شعر الفنّان “بالحاجة” إلى توضيح كلمات كارلوس هيريرا، وهو صحفيّ وصديق كبير للمغنّي.

كشف الفنّان خوليو إغليسياس أنّه عانى قبل اثنين وستّين عامًا من ورم حميد في ظهره. “لقد أجريت لي عملية جراحيّة لهذا الورم في عام ١٩٦٣ وبعد عام ونصف تعافيت تمامًا وكنت أدرس بسعادة في كامبريدج”، كما قال. وأعرب إغليسياس عن أسفه لما وصفه بـ”الخطأ”، لكنّه كان لديه قراءة إيجابيّة للعواقب المترتّبة على هذه المعلومات.

لقد ركزت الأخبار الأخيرة على الفنان بشكل واضح. وجّه الفنّان خوليو إغليسياس الشّكر لمتابعيه على المعاملة الّتي تلقّاها. “لقد ساعدني ذلك على الشّعور بالمودّة العميقة والصّادقة التي شعرت بها لسنوات مديدة من العديد من الناس. التّقاعد لا شيء”.

وأوضح المغني أنّه يعمل مع Netflix على مسلسل حياته، وقال إنّ لديه اجتماعات متكرّرة مع كبار المسؤولين التّنفيذيّين. وقال لمجلة “هولا”: “هذا ليس تقاعدًا، بل هو مواصلة للعمل”. ومع ذلك، اعترف خوليو إغليسياس بأنّ “روحه” وجدت الآن “مسارًا جديدًا” بعيدًا عن المسرح.

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وقد اختار الفنّان، كما اعترف في المنشور، حياة أكثر هدوءًا بعيدًا عن الأضواء. “في الوقت الحاليّ لا أملك القوّة الّتي كانت لديّ من قبل، ولكن لديّ الشّغف”، كما قال.