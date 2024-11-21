الامارات | 1000 طفل يشاركون يومياً في ورش مهرجان العين للكتاب 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم مهرجان العين للكتاب مجموعة كبيرة من الورش التعليمية والتفاعلية لزواره يومياً في سكوير العين - استاد هزاع بن زايد، طوال أيام الحدث، وتعدّ الورش ركيزة أساسية لهذا الحدث الثقافي الأهم في مدينة العين، فهي تستهدف مختلف الأعمال من الكبار والصغار، وتجذبهم إلى المهرجان، كونها تؤدي رسالته الهادفة لنشر الثقافة والمعرفة، واكتشاف وتطوير المواهب، لاسيما لدى فئة الناشئين والشباب.

ويعقد ركن «جيل ألفا» يومياً نحو ثماني ورش عمل، تقدم لروادها مجموعة متنوعة من الجلسات التفاعلية التي تزوّدهم بمجموعة من المهارات المهمّة.

وتلقى ورش العمل التفاعلية إقبالاً كبيراً جداً من الأطفال، بحسب مشرفة الورش، فاطمة البستاني، حيث يرتادها أكثر من 1000 طفل يومياً، يأتي معظمهم ضمن وفود مدرسية رسمية، تدرك قيمة المهرجان، وأهمية الورش التي توفر للأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم، وتطوير مهاراتهم، والحصول على ثقافة جديدة، وتكوين ذاكرة جميلة عن الكتاب من خلال مهرجان العين للكتاب.