مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك جراء عاصفة قوية تضرب غرب أميركا

أعلن جهاز الإطفاء في ولاية واشنطن الأميركيّة، مقتل امرأة في الخمسينيّات في مدينة لينوود، من جرّاء سقوط شجرة على مركز لإيواء المشرّدين، جرّاء عاصفة قويّة ضربت غرب الولايات المتّحدة، لافتًا إلى أنّ في مدينة بيلفيو الواقعة شرق سياتل، قُتلت امرأة أيضًا جرّاء سقوط شجرة على منزل.

وكانت قد حذّرت أجهزة الإغاثة عبر شبكات للتّواصل الاجتماعي، من أنّ "الأشجار تتساقط في جميع أنحاء المدينة وتسقط على المنازل. إذا الأمر باستطاعتكم، انتقلوا إلى طوابق أدنى وابتعدوا عن النّوافذ، ولا تخرجوا إذا كان باستطاعتكم تجنّب ذلك".

وصباح أمس الأربعاء، كان التّيّار الكهربائي مقطوعًا عن نحو 500 ألف مشترك في ولاية واشنطن، وفقًا لموقع "باور أوتدج" المتخصّص في رصد انقطاع الكهرباء.

مع الإشارة إلى أنّ العاصفة لّتي تسبّبت باضطراب حركة الملاحة الجوّيّة وانقطاع طرق بفعل سقوط أشجار، تتّجه نحو ولاية أوريغن وشمال كاليفورنيا، حيث تتخوّف السّلطات من فيضانات قد تنجم عن الأمطار الغزيرة، ومن أضرار قد تسبّبها الرّياح القويّة.