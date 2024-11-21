شكرا لقرائتكم خبر عن درة: اتربيت أن فلسطين قضية كل العرب.. ومى عودة: بنكتب تاريخنا بنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت النجمة درة، خلال ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية - قصص الهوية والبقاء، المقامه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عن فيلمها وين صرنا الوثائقى والتجربة الإخراجية الأولى لها.



وقالت درة:"كان نفسى أقدم فيلم عن فلسطين واتربيت أن القضية الفلسطينية قضية كل العرب، واخترت اتكلم عن أسرة من النازحين ورحلتهم والتفاصيل كبيرة وحاولت أعبرعنهم والفلسطينيين أصحاب الحق والأرض ويحاولون هذا الوقت طمث الهوية والشعب الفلسطينى ولكن سوف نعبرعنهم طول الوقت ".

كما قالت المخرجة الفلسطينية، مى عودة:" كل هذا العالم عامل خطة ممنهجة لتدميرنا و إحنا أصحاب الحق و الأرض و مستباح أرواحنا ودمنا ولازم نرجع للسينما لان الاحتلال شوه الخريطة، و السينمائين و الكتاب بيكتبوا وثيقة للحفاظ على الحقيقة و بجهود فردية بنحكى الحكاية و السينما الفلسطينية سابقت السياسين من أجل أن تضع فلسطين على خريطة العالم، وبندافع عن قضيتنا بالسينما ".

وكانت ندوة السينما الفلسطينية واللبنانية - قصص الهوية والبقاء، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، بدأت بدقيقة حداد علي شهداء غزة وبيروت، وذلك بحضور المتحدثين بها وهم درة ومي عودة وميريام الحاج ونجوي نجار والناقد محمد نبيل التي يدير الندوة.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF