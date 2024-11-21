شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية المغربية بمدينة بنسليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحطمت طائرة تدريب من طراز “دا 42″، مُخصصة لتعليم الطيارين، داخل القاعدة الجوية بمدينة بنسليمان، مباشرة بعد إقلاعها، مما أسفر عن مصرع ضابطين من القوات الجوية الملكية المغربية، هما عقيد مدرب وضابط متدرب.

وبحسب بيان صحفي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، فإن الفقيدين كانا في مهمة تدريب وتأهيل قبل وقوع الحادث، موضحا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق على الفور لتحديد أسباب الحادث.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الملكية فى المغرب تعرب عن تضامنها وتعازيها لأسرتي المتوفيين وأقاربهما.