شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف خان يونس واعتقال 4 أطفال غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينة"وفا"، بأن الاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في منطقة قاع القرين جنوب شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، ونقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 44 ألفا و 56 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و 268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة طولكرم تزامنا مع اقتحامها للمدينة، حيث قامت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد من جهة حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية.

وأضافت أن آليات أخرى اقتحمت بلدة فرعون جنوب طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات ، وكانت آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت صباحا مدينة طولكرم وضاحية ارتاح، من المحور الجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا في الحيين الغربي والجنوبي.

وفي ذات السياق و مواصلة للاعمال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أربعة أطفال من قرية خربثا المصباح، غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت 4 أطفال بعمر 16 عاما بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن 270 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال.