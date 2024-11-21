شكرا لمتابعة خبر عن أحمد العوهلي: نستهدف وصول الإنفاق المحلي العسكري لـ 50% بحلول 2030 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، أن المملكة رفعت نسبة الإنفاق المحلي العسكري، بشكل ملحوظ، منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن.

وأشار العوهلي، أن الإنفاق المحلي العسكري كان 4% في عام 2018 وقت انطلاق الهيئة، ولم رفعه إلى 19.35%، عام 2023،مؤكدًا سعي الهيئة للوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2030.

وأكد أن المملكة تصنع أول طائرة مسيرة مسلحة، بالإضافة لصناعتها زوارق عسكرية اعتراضية.

وتابع أن المملكة لديها 300 منشأة مرخصة تعمل في الصناعات العسكرية، وتم تحقيق ذلك بإجراء 5 اتفاقيات شراء إطارية ملزمة، خلال 3 سنوات بداية من 2022 وحتى الوقت الحالي، بقيمة شراء ملياري ريال، مؤكدًا أن القادم أفضل.

وتأسست هيئة الصناعات العسكرية بالمملكة، بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس عام 2017،بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية، ووضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية وتطويرها ومراقبة أدائها، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والاستحواذ للجهات العسكرية والأمنية بالأضافة إلى دعم جهود البحث والتطوير.

وانطلقت أمس النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، في الرياض بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.