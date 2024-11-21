شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الاستقلال.. عاهل الأردن يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، ودعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومواصلة العمل من أجل وقف الحرب عليه.

وشدد الملك عبدالله الثاني، في برقية بعثها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بمناسبة عيد استقلال بلاده، على أن ما يشهده لبنان من عدوان إسرائيلي غاشم يستوجب بذل كل الجهود لوقفه.

واحتفى لبنان، اليوم الخميس، بالذكرى الحادية والثمانين لعيد الاستقلال، وبتلك المناسبة زار نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الاعمال وزارة الدفاع وشارك فى حضور العرض العسكرى كما تم وضع أكاليل الزهور على أضرجة رجال الاستقلال.

كما التقى نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطنى موريس سليم حيث عقد اجتماعا شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عونوعدد من كبار الضباط.

وحصلت دولة لبنان على استقلالها في تاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1943م، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى تحرير لبنان من الانتداب الفرنسي، وتكريماً للأشخاص الذين بذلوا الكثير للحصول على الحرية، ويعد هذا اليوم يوم عطلة في لبنان.