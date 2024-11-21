شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف بالمسيرات الانقضاضية قاعدة حيفا البحرية وتجمعا لقوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، أنه شن اليوم الخميس، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحريّة فى الجيش الإسرائيلى، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينية 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة.

كما شن الحزب - وفقا لبيانات له أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، وأصابت أهدافها بدقة.

واستهدف حزب الله كذلك، ظهر اليوم تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرة الثالثة، بصلية صاروخية.

ومن جهة أخرى، جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية، حيث استهدف بغارتين عنيفتين منطقة حارة حريك .

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بإطلاق نار كثيف في الضاحية والمناطق المحيطة بها كتحذير للسكان بضرورة الإخلاء بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

وأصدر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرات جديدة إلى منطقتي الحدت وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لإخلاء أبنية فيهما بهدف استهدافها..

فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث نفذ طيرانه غارةً على البرج الشمالي في صور، بينما نفذت مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفا بلدة زوطر الشرقية في النبطية.