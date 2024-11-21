شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال الشخصية تقضي بفسخ نكاح عروس الـ شوقر دادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قضت محكمة الأحوال الشخصية، بفسخ عقد نكاح العروس أفنان صاحبة الـ 25 عامًا، بعد عقد قران استمر لـ 3 سنوات من عريسها الـ “شوقر دادي”، لوقوع الضرر عليها.

وأكدت أنها تتعرض للشماتة بعد موافقتها على الزواج من رجل الأعمال، والذي نصحها البعض بعدم خوض تلك التجربة، لأنه متزوج سالفًا ولديه 4 بنات.

ورفعت أفنان الدعوى بعد أن ماطلها عريسها بإتمام الزواج، بحجة إقناعه لزوجته الأولى وأم بناته الأربعة بذلك الزواج، لأنه لا يرغب في خسارتها، حيث قدمت محادثات تفيد بطلبه مهلة.

وبمواجهة المدعى عليه، طلب من المحكمة مهلة 3 أشهر لإقناع زوجته، مع الإبقاء على مهرها البالغ 150 ريال، وسيارة، لتوافق الفتاة على قرار المحكمة، قبل أن يُخلف بوعده مجددًا، لترفع دعوى أخرى، وتكون المحكمة في صفها، للضرر.

وأشارت أفنان أنها كانت مترددة في البداية على الموافقة عليه، بسبب فارق السن الكبير وبعد جلوسها معه بحضور الأهل شعرت بالراحة لتوافق على الـ” شوقر دادي”.