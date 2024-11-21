شائعات الارتباط تطارد الفنانين آخرهم أمير المصري وأحمد الفيشاوي ومنة شلبي

أول رد من والد أمير المصري على شائعات ارتباطه

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شائعات الزواج تطول منة شلبي وهذا ردها

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صور أحمد الفيشاوي مع ابنة خاله تثير الشائعات

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - عانى عدد كبير من الفنانين خلال الفترة الأخيرة، من شائعات الارتباط والزواج ومنهم من خرج لتكذيب هذه الشائعات والبعض الآخر يلتزم الصمت حتى لا يساهم في انتشارها أكثر، وكان آخر الفنانين الذين طالتهم الشائعات،، بعدما انتشرت شائعات حول ارتباطه بالفنانةبسبب ظهورهما سوياً في أكثر من مناسبة آخرها حفل على هامشالتزم أمير المصري وأسماء جلال الصمت تجاه الشائعات التي طالتهما، حيث جاء عرض فيلم "in camera" للفنان أمير المصري في، واصطحب المصري والده معه لمشاهدة الفيلم، فاستغلت وسائل الاعلام تواجده وتم سؤاله عن قصة ارتباط ابنه وهل يوافق اذا تزوج من ممثلة فكان رده أن ما يحدث حول ابنه من شائعات هي أمور عادية.يمكنكِ قراءة.. بعد فيديو الزواج من كزبرة.. أسماء جلال النجمة الأكثر تعرضًا لشائعات الارتباطوقال أحمد المصري والد الفنان أمير المصري خلال لقائه مع برنامج عرب وود :"الحاجات دي بتحصل لكل الفنانين وأي حد بيكون عليه الأضواء بيبقى طبعا التركيز عليه وإشاعات وحاجات كثيرة وسخيفة بس الحمد لله الإشاعات اللي بتحصل في الجو الفني الناس متعودة عليها".الفنانة منة شلبي أيضاً طالتها شائعات الزواج خلال الفتر الأخيرة، ولكنها خرجت وحسمت الأمور بنفسها مؤكدة خلال لقاء على هامش فعالياتإنها فوجئت بالفنان سيد رجب يهنئها على الزواج، مضيفة بدعابة: "بيباركلي على الفرح اللي أنا مكنتش فيه عشان أنا متجوزتش أصلا، كانت حاجة لذيذة أوي".إقرأي أيضاً.. منة شلبي تتحدث عن حياتها العاطفية وتوجه رسالة لحبيبها المستقبليوأكدت:"أنا لا أهتم بالشائعات ولا أرد عليها، ويبدو أن هناك شخصا واسع الخيال، يؤلف هذه الشائعات عني عندما أغيب عن الساحة لفترة، وبيقرر يطلعلي بحاجة ملهاش أي لازمة.. أنا بشكره على اهتمامه غير الموفق، والحقيقة أنا أنا مش هتجوز في السر.. مفيش أي داعي لكده".من الفنانين الذين طالتهم شائعات الزواج خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما ظهر بصحبة ابنة خاله التي تحمل نفس اسم والدته سمية الألفي، على السجادة الحمراء لعرض فيلم in camera بطولة أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي، وأثناء التقاط الفيشاوي الصور من ابنة خاله داعب المصورين وقال لهم "باركولي".بعد ظهور أحمد الفيشاوي مع ابنه خاله سمية الألفي انتشرت شائعات حول ارتباطهما ولكن هذه الشائعات لم تستمر طويلاً خاصة بعد اكتشف الجمهور ورواد السوشيال ميديا أن سمية الألفي ابنه خال أحمد الفيشاوي والتي تعمل ممثلة وشاركت في أعمال قليلة، متزوجة منذ عام 2017، من فنان متخصص في مجال الرسوم يدعى محمد حازم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».