الامارات | ايبـارزا تعزز وجودها في المنطقة و تفتتح أول “أوتليت” لها في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إيبـارزا، العلامة الرائدة في مجال الأثاث والتصميم الداخلي، عن موعد افتتاح أول معرض تصفية“أوتليت” لها في الإمارات، بتاريخ 22 نوفمبر 2024 وذلك في منطقة كيزاد بإمارة أبوظبي. يأتي هذا الحدث بالتزامن مع موسم البلاك فاريدي، ويعد خطوة استراتيجية من الشركة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها بتصاميمها العصرية وجودتها العالية.هذا ويشمل المقر الجديد مركزا للتصميم يتيح للمصممين والمقبلين على بناء أو تجديد منازلهم الاطلاع على احدث الخامات ومواد التشطيب سواء كانت تكسيات جدارية او أرضيات او حلول ذكية. كما أطلقت الشركة عروضا بهذه المناسبة تتضمن تخفيضات استثنائية على مجموعة مختارة من المنتجات، بالإضافة إلى مزايا حصرية تُقدم لعملائها تشمل هدايا وخصومات إضافية حصرية للزائرين.

مساحة عرض واسعة وموقع استراتيجي

يقع مقر ايبارزا الرئيسي الجديد في كيزاد اللتي تعد واحدة من أحدث واضخم المشاريع التطويرية في الدولة حيث تهدف الرؤية المستقبلية للعاصمة لجعل كيزاد واحدة من أكبر الموانىء ومركز لكبرى الشركات الصناعية والتجارية على مستوى العالم. تأتي هذه الرؤية مصحوبة بضخ الاستثمارات في البنية التحتية وربط كيزاد بشبكة من خطوط السكك الحديدية اللتي ستمتد لتغطي كافة دول الخليج واعطاء التحفيزات للشركات العالمية لنقل مقراتها الرئيسية اليها ومد يد العون للشركات والمنشات الصناعية الناشئة وتسهيل اجراءات الشحن والتخزين واستخراج الرخص ممهدة بذلك الطريق لتصبح كيزاد (سيلكون فاليي )الشرق الاوسط.

يقع مقر ايبرزا الجديد على مساحة تزيد عن 200 الف قدم مربع يشغل معرضها الجديد منها 30 الف قدم ، موزعة بين طابقين ومساحة عرض خارجية، ويتميز موقعه في كيزاد بمركزيته بين أبوظبي ودبي، حيث يبعد 25 دقيقة فقط عن جبل علي و 20 دقيقة عن جزيرة ياس، ما يجعله وجهة مثالية للعملاء من مختلف أنحاء الدولة.

في هذا الصدد يحدثنا معنى أبودقة الرئيس التنفيذي والمالك لشركة ايبارزا قائلا: على مدار العقد الماضي، أخذنا على عاتقنا مهمة إحداث نقلة نوعية في عالم التصميم الداخلي والأثاث، مدركين أن دورنا يتجاوز تقديم المنتجات الفاخرة إلى مسؤولية مجتمعية أعمق. لقد التزمنا بتوعية المجتمع بأهمية تحسين جودة المعيشة في الفراغات الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الصحة النفسية والجسدية للأفراد. إيمانًا منا بأن التصميم الداخلي ليس مجرد تفاصيل جمالية، بل أسلوب حياة يساهم في تعزيز راحة الإنسان وسعادته، لقد سعينا إلى دمج مفاهيم الاستدامة والابتكار في منتجاتنا. من خلال تقديم حلول تصميمية مبتكرة وذكية، وحرصنا على أن تكون منازل عملائنا أماكن تعكس شخصيتهم وتلبي احتياجاتهم، مع تحقيق التوازن المثالي بين الوظيفة والجمال. كما أدركنا أهمية تأثير البيئة المحيطة على جودة الحياة، عملنا على توفير خيارات متنوعة تساعد في تحويل المساحات التقليدية إلى ملاذات راقية تبعث على الراحة والطمأنينة.

وأضاف قائلا: يأتي افتتاح مقرنا الجديد في كيزاد ليعكس رؤيتنا في تحقيق التميز والابتكار في عالم الأثاث والتصميم الداخلي، ويعزز التزامنا بتوفير تجارب فريدة لعملائنا. هذا المقر الجديد ليس مجرد مساحة عرض، بل منصة تفاعلية تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المنازل العصرية. إننا نسعى من خلال هذا التوسع إلى أن نكون أقرب إلى عملائنا، حيث تم اختيار موقع كيزاد الاستراتيجي بعناية ليخدم شريحة واسعة من الجمهور في الإمارات ويتيح لهم الوصول بسهولة إلى مجموعتنا الواسعة من المنتجات والتصاميم المبتكرة. إن رؤيتنا للمستقبل تتمثل في مواصلة تقديم حلول مبتكرة ترتقي بمفهوم التصميم الداخلي، ليصبح عنصرًا رئيسيًا في تحسين الصحة النفسية والجسدية وتعزيز تجربة العيش بشكل عام.