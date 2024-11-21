الامارات | خورفكان يهزم البطائح.. توميتش في خطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد خورفكان من متاعب البطائح في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3-1 في المباراة التي جرت بينهما الخميس في افتتاح المرحلة الثامنة من المسابقة.

وافتتح البرازيلي بيدرو هنريكي التسجيل لمصلحة الضيوف من متابعة عرضية إدريسا كوليبالي "14".

وعزز مواطنه لورينسي من تقدم خورفكان بإضافة الهدف الثاني من متابعة لكرة مرتدة من حارس البطائح "60".

واختتم البرازيلي ماتيوس أهداف "النسور" بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء "79".

وسجل أحمد خليل هدف فريقه الوحيد من تسديدة أطلقها من داخل الصندوق "90+2".

وبات مستقبل مدرب الكرواتي جوران توميتش في خطر بعدما استقبل فريقه الخسارة الخامسة على التوالي ليتجمد رصيد البطائح عند أربعة نقاط ويبقي في المركز الـ12 في حين تقدم خورفكان للمركز السابع موقتاً بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط.