بالفيديو- الكشف عن الإعلان التشويقي لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” وموعد عرضه في السينما

طرحت شركة “نيوسنشري” الإعلان التشويقي لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وذلك استعداداً لطرح الفيلم في دور السينما بتاريخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتكشف أحداث الإعلان التشويقي عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ثم يتفاجأ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه. (شاهدوا الاعلان)

يشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، مريم الجندي، الطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، أفلام مصر العالمية، فيلم سكوير، أوسكار فيلمز، فيلمولوجي، بداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.