نجم “آراب أيدول” يفارق الحياة قبل تحقيق حلمه

أعلن السّيناريست المصريّ، عبده منصور، وفاة نجم برنامج المواهب”أراب آيدول” الفنّان والملحّن المصريّ، حازم عادل، عن عمر يناهز الثّلاثين عامًا.

وكتب عبده منصور، في منشور على “فيسبوك”لا حول ولا قوّة إلّا بالله..حازم عادل توفّي.. صديقي الجميل المُلحّن الشّاطر والصّوت الجميل، الذي كان يملأه الطّموح بأن يقدّم شيئًا”.

وأضاف:”ما زلت أذكر عندما كان ضيفنا بعد “ذا فويس” وما زلت أذكر عندما كان يتّصل بي ليُسمعني لحنًا لكلماتي وفرحتي كانت كبيرة في ذلك الوقت، الله يرحمك يا حبيبي.. الله يرحمك يا حازم ويجعل مثواك الجنّة ونعيمها.. لا تعزّ على من خلقك.. الله يرحمك”.

نذكر أنّ مواقع التّواصل الاجتماعيّ ضجّت بالخبر الحزين، الذي شكّل صدمة لعائلة حازم عادل ومُحبّيه، إذ أفادت المعلومات الأوّليّة أنّه توفّي إثر حادث سير مروّع خارج مصر.

أمّا آخر ما كتبه حازم عادل، على حسابه الخاصّ على “فايسبوك” فهو أمنيته بأن يكون أشهر ملحّن ومُغنٍّ في القريب العاجل.

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نذكر أنّ حازم عادل، شارك في برنامج “أراب أيدول” منذ ما يقارب السّنوات العشر، وبرز بين المتسابقين بموهبته الفنّيّة الفريدة ثمّ قرّر الانتقال للعيش في الإمارات، لمتابعة نشاطاته الفنّيّة.